Odkryli kilkanaście "dziupli", a w nich części z kilkuset skradzionych aut

Części z kilkuset aut skradzionych w całej Europie odnaleźli konińscy policjanci, którzy we wtorek zlikwidowali kilkanaście "dziupli samochodowych" w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W związku z tą sprawą zatrzymano czterech mężczyzn.

Konińscy policjanci we wtorek weszli łącznie do około 15 tzw. dziupli samochodowych. Zatrzymane osoby w tych miejscach rozmontowywały samochody, ale też magazynowały części.

Jak poinformowała policja, do tej pory zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 28 do 54 lat. Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty paserstwa, obaj przyznali się do winy.

- W sprawie dwóch pozostałych mężczyzn nie zapadły jeszcze decyzje co do konkretnych zarzutów - poinformował podkom. Marcin Jankowski, rzecznik konińskiej policji.



Dodał, że prawdopodobnie szacunkowa wartość odkrytych, rozmontowanych aut może przekroczyć milion złotych. - Muszą minąć tygodnie, aby zidentyfikować skąd te samochody poginęły. Już wiemy, że były kradzione w całej Europie, natomiast ile konkretnie i skąd dokładnie, to musimy ustalić - wytłumaczył.

"Sprawa jest rozwojowa"

W magazynach odkryto pozostałości po autach najróżniejszych marek. - Było dużo hyundayów, znalazł się silnik od ferrari, znalazł się potężny silnik od bmw, był tam szeroki wachlarz części – powiedział policjant.

- Ostatnie "nabytki" paserów pochodzą z poniedziałku, to mazda skradziona w Warszawie i silnik z volvo skradzionego w jednym z krajów Unii Europejskiej - dodał.



Jankowski poinformował, że konińscy policjanci kryminalni rozpracowywali grupę paserów przez ponad rok, a efekty wtorkowej operacji zaskoczyły samych mundurowych. Rzecznik policji dodał, że sprawa odkrytych pozostałości po skradzionych samochodach "jest rozwojowa".

Za paserstwo grozi do pięciu lat więzienia.

