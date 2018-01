Szukali skradzionego auta, tak trafili do "dziupli"

Skradzione auta, części samochodowe, motocykle i quad - to tylko część tego, co policjanci znaleźli w dziupli złodziei tuż pod Poznaniem. Funkcjonariusze zatrzymali 32-latka. Usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.