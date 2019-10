Tymczasowy areszt dla policjanta. Za to, że miał kierować autem, gdy był nietrzeźwy

Policjant z Koła (woj. wielkopolskie) został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Jest on podejrzany o to, że prowadził auto, będąc pod wpływem alkoholu. W kwietniu brał udział w wypadku samochodowym, a potem miał próbować zatuszować swój udział w zdarzeniu. Zarzuty usłyszeli też znajomi policjanta.

Oferowała fikcyjną pracę przy składaniu długopisów. "Zarabiała średnią krajową pensję" Co najmniej 2,5... czytaj dalej » W kwietniu w miejscowości Zielenie (woj. wielkopolskie) doszło do zderzenia dwóch aut. Winę ponosił starszy mężczyzna, który wyjechał z drogi podporządkowanej tuż przed samochód prowadzony przez Michała W., funkcjonariusza kolskiej policji. Policjant był wtedy pod wpływem alkoholu. Miał próbować tuszować swój udział w zdarzeniu.

Według doniesień medialnych, udział policjanta w wypadku miał też próbować zatuszować jeden z oficerów kolskiej policji. Prokuratura Rejonowa w Kole początkowo umorzyła postępowanie w sprawie zdarzenia, ale śledztwo zostało wznowione przez Prokuraturę Okręgową w Koninie.

Trzech policjantów z zarzutami

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie Aleksandra Marańda poinformowała w czwartek, że funkcjonariusz kolskiej policji usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Dwoje znajomych policjanta, którzy byli na miejscu zdarzenia, usłyszało zarzuty składania fałszywych zeznań i poplecznictwa.



- Jedna z tych osób miała wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie samochodem – powiedziała prokurator. Dodała, że z uwagi na obawę matactwa śledczy złożyli wniosek o tymczasowe aresztowanie policjanta. - Sąd zastosował areszt na okres do 27 stycznia, w całości podzielając argumentację prokuratora – poinformowała Marańda.

"Śledztwo jest rozwojowe"

Ciało na skraju lasu, obok rower. Podejrzany o śmiertelne potrącenie w rękach policji Leżał martwy na... czytaj dalej » Wobec znajomych funkcjonariusza zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz dodatkowo zakazu kontaktowania i zbliżania się na odległość mniejszą niż 150 m do Michała W.



Podejrzani złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Prokuratura nie chce informować o ich treści, nie podaje również, czy podejrzani przyznali się do winy.



Rzecznik konińskiej prokuratury, pytana o rzekomy udział oficera kolskiej policji, w próbie zatuszowania udziału Michała W. w wypadku powiedziała, że na tym etapie przedstawione są trzy zarzuty, ale śledztwo ma charakter rozwojowy. - Trwa weryfikacja wyjaśnień podejrzanych, zgromadzonego materiału dowodowego, więc nie wiadomo co wydarzy się później – dodała.



Policjantowi grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jego znajomym, za składanie fałszywych zeznań i poplecznictwo, nawet do ośmiu lat więzienia.

Źródło: Przegląd Koniński / PSP Koło Okoliczności wypadku ponownie bada prokuratura

