Pozostałe informacje

Pobicie, niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie w stanie nietrzeźwości, w dodatku z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów... czytaj dalej »

Odtwórz: Charytatywny koncert dla Kacpra. "Podziwiamy młodzież za to, co zrobiła"

Za uwięzienie we własnym mieszkaniu i wielokrotne gwałcenie 28-letniej mieszkanki Ostrzeszowa odpowiadają dwaj mężczyźni,... czytaj dalej »

wczoraj, 10:21

Odtwórz: Słoiki z białym proszkiem w bagażniku. "To było 10 kilogramów amfetaminy"

Zatrzymali go do rutynowej kontroli w wielkopolskiej gminie Tuliszków, chcieli sprawdzić, co wiezie w bagażniku. I znaleźli w... czytaj dalej »