Ten człowiek to fałszywy policjant. Policja szuka mężczyzny, który okradł seniorkę

Dwa głosy fałszywych policjantów, prośba o wybranie numeru 112, w końcu nakłonienie do wypłacenia pieniędzy - scenariusz telefonicznego oszustwa seniorki był precyzyjnie dopracowany. I zadziałał. Kobieta przekazała nieznanemu mężczyźnie pokaźną sumę w gotówce. Szuka go poznańska policja, bo po wszystkim zniknął bez śladu.

Policja nie ujawnia, ile dokładnie pieniędzy wypłaciła starsza kobieta. - Chodzi o znaczną kwotę - przekazuje Patrycja Banaszak z KMP w Poznaniu.

To, co udało się ustalić, to portret pamięciowy mężczyzny, któremu seniorka przekazała gotówkę tuż po wypłaceniu jej z bankomatu. Jest też nagranie monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kroczy spokojnie ulicą Paderewskiego w stronę Starego Rynku.

23 stycznia około godziny 10.30 do jednej z mieszkanek poznańskiego Nowego Miasta zatelefonował mężczyzna, który w rozmowie podawał się za funkcjonariusza CBŚP Roberta Prusa.

- Przekonywał swoją rozmówczynię, że pieniądze, które posiada ona w banku, są zagrożone i powinny jak najszybciej trafić do policyjnego depozytu. Dla potwierdzenia swojej wersji nakazał seniorce, bez odkładania słuchawki, wybrać na klawiaturze telefonu numer 112 - relacjonuje Banaszak.

Kobieta posłusznie wybrała wskazane cyfry. Z jej relacji wynika, że zaraz później usłyszała głos innego mężczyzny. Ten z kolei przedstawił się jako policjant Marek Mazur.

- Potwierdził wersję rzekomo zagrożonych pieniędzy w banku. Seniorka przekonana, że nawiązała współpracę z policjantami, podała oszustom swój numer komórkowy, na który dalej dostawała kolejne instrukcje - mówi Banaszak.

Nazwiska, którymi posłużył się oszust, mogły wzbudzić zaufanie starszej kobiety. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu nazywa się Magdalena Mazur-Prus.

Policja prosi o kontakt

Kobieta dotarła do banku na Starym Mieście. Tam wypłaciła gotówkę i osobiście wręczyła ją oszustowi. Po wszystkim jednak, zaniepokojona, że mogła paść ofiarą oszustwa, poinformowała o zdarzeniu policję.