Miał podpalić dom, jest nieuchwytny. Obława za Jackiem D. nie przyniosła skutku

Pozostałe informacje

Nie żyje 7-letnia dziewczynka, która podczas jazdy na rowerze wpadła pod koła ciężarówki. Do tragicznego wypadku doszło w... czytaj dalej »

W trakcie budowy drogi ekspresowej S11 posadzili ponad 600 drzewek, ponad 400 z nich jest już zniszczonych. I to nie za sprawą... czytaj dalej »

Do auta wsadzili pozoranta, koło dystrybutora położyli maskotkę. Na stacji benzynowej w Nowej Soli przeprowadzono eksperyment... czytaj dalej »

Poznańska policja wyznaczyła nagrodę dla osób, które będą w stanie wskazać dwóch sprawców brutalnego pobicia, do którego doszło... czytaj dalej »

czwartek, 3 października

Odtwórz: Uciekał przed policją, autem wiózł dwoje dzieci. "Był poszukiwany listem gończym"

Jechał z dziećmi, ale to nie powstrzymało go przed ucieczką. 31-letni kierowca nie zamierzał zatrzymać się do policyjnej... czytaj dalej »