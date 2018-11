Zabierał niepełnosprawną dziewczynkę "na przejażdżki" i wykorzystywał ją seksualnie





»

Wywoził ją w ustronne miejsca: na pole kukurydzy, na parking przed supermarketem czy restauracją. Tam uprawiał z nią seks. Ofiarą była niepełnosprawna 13-latka. Oprawcą - znajomy jej rodziny. Sąd Okręgowy w Kaliszu właśnie podtrzymał karę dla niego - został skazany na cztery lata więzienia. Wyrok jest prawomocny.

Podejrzany o gwałt zatrzymany po 14 latach. "Badania DNA nie pozostawiają złudzeń" Konińska policja... czytaj dalej » Proces był niejawny. Sędzia ostrowskiego sądu Marek Urbaniak swoją decyzję uzasadnił dobrem pokrzywdzonej. Podczas rozprawy sąd przesłuchał 12 świadków - wśród nich matkę, wujka, siostrę pokrzywdzonej oraz pracownicę opieki społecznej.

Opowiedziała o wszystkim opiekunce

W 2016 r. 13-letnia wówczas dziewczynka, wychowywana samotnie przez matkę, o sprawie opowiedziała swojej opiekunce społecznej, która natychmiast zawiadomiła prokuraturę.

- Podczas jednej z rozmów wyżaliła mi się, do czego zmusza ją mężczyzna i powiedziała, że nie chce tego robić. Dziewczynka była świadkiem licznych libacji alkoholowych w jej domu rodzinnym, w których uczestniczył oskarżony mężczyzna -mówiła Polskiej Agencji Prasowej pracownica gminnego ośrodka pomocy społecznej w jednej z miejscowości na terenie powiatu ostrowskiego.

Twierdził, że jest niewinny

Miał uczyć nastolatki jazdy konnej, a zmuszał je do seksu. Wyższy wyrok dla instruktora Sześć lat za... czytaj dalej » Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. oskarżyła 53-letniego wówczas mieszkańca tego powiatu. Mężczyzna od początku nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów.

- Oskarżenie dotyczy dopuszczenia się przestępstwa seksualnego przy wykorzystaniu bezbronności małoletniej upośledzonej umysłowo, za co grozi do ośmiu lat więzienia – poinformował prokurator Jakub Siegień.

Do przestępstw miało dojść kilkakrotnie w lipcu 2016 r. Zdaniem prokuratora Siegienia, oskarżony wykorzystał niepełnosprawność dziewczynki i - jak to ujęto w akcie oskarżenia - "wynikający z jej upośledzenia umysłowego brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu". Dzięki temu miał pięciokrotnie doprowadzić ją do obcowania płciowego oraz poddania się "innej czynności seksualnej".

Z ustaleń prokuratury wynika, że oskarżony bardzo dobrze znał się z pokrzywdzoną i jej rodziną.

Grasował przy szkole, wydał go 10-letni chłopiec. Gwałciciel i pedofil idzie do więzienia Wpadł przy... czytaj dalej » - Robił to pod pozorem wyjazdu na zakupy i przejażdżki, zapraszał do swojego samochodu, a następnie wywoził w ustronne miejsca; na pole kukurydzy, na parking przed supermarketem i restauracją. Często zabierał ją do swojego mieszkania, kupował drobne upominki i jedzenie - poinformował prokurator Siegień.

Skazany po raz drugi

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał mężczyznę na cztery lata pozbawienia wolności i 10 lat zakazu kontaktowania się z ofiarą. Zdecydował też o wypłacie zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej w kwocie pięciu tysięcy złotych i pokryciu kosztów sądowych w wysokości ośmiu tysięcy złotych.

Po apelacji obrońcy oskarżonego, sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kaliszu, który podtrzymał wyrok sądu I instancji.

- Oskarżonemu przysługuje jeszcze kasacja do Sądu Najwyższego w Warszawie - poinformowała sędzia Ewa Głowacka-Andler.

