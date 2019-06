Runął strop pustostanu w Kaliszu. "Musimy sprawdzić, czy nikogo tam nie było"

Foto: Kalisz112 / Kontakt24 Video: tvn24

"Szyby się zatrzęsły, jak to wybuchło"

08.04 | - To był straszny widok. Cała ściana budynku była przewalona na ulicę, porozrzucane cegły, już śmigłowce krążyły, szukały miejsca do lądowania - tak w TVN24 pan Piotr - który mieszka zaledwie kilkaset metrów od zawalonej kamienicy - relacjonował, co zobaczył, gdy przybył na miejsce zdarzenia. - Szyby się zatrzęsły, jak to wybuchło. Praktycznie cały budynek wyleciał w powietrze, no może tyle ściany się trzymają - opowiadał. W Świebodzicach na Dolnym Śląsku zawaliła się kamienica, trwa akcja ratunkowa.

