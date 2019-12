Policjant po służbie miał usłyszeć obelgi, potem zostać pobity. "Stan funkcjonariusza jest poważny"





Zaczęło się od słownych obelg, skończyło na rękoczynach. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności pobicia funkcjonariusza przed jednym z lokali w Kaliszu. W sprawie zatrzymano trzech mężczyzn. Zabezpieczono też monitoring.

Wielkopolscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy w minioną niedzielę mieli zaatakować w centrum Kalisza policjanta będącego po służbie.

- Do incydentu doszło około godziny 4 nad ranem. Funkcjonariusz na co dzień pełni służbę w powiecie ostrowskim. W Kaliszu był prywatnie z bratem w jednym z lokali gastronomicznych. Tam został rozpoznany przez biesiadników jako policjant. Kierowano do niego obelgi - mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak relacjonuje policja, funkcjonariusz opuścił lokal i chciał odjechać. I to właśnie wtedy miał zostać zaatakowany. Napastnicy dotkliwie go pobili.

- Stan tego funkcjonariusza jest poważny. Ze wstępnych informacji wynika, że ma wiele złamań w obrębie czaszki. Ma również uszkodzoną i połamaną szczękę - wylicza Borowiak.

Poszkodowany policjant na razie przebywa w kaliskim szpitalu, ale to wkrótce może się zmienić.

- Są zalecenia, aby przewieźć go do Poznania do instytutu chirurgii szczękowej, gdzie najprawdopodobniej lekarze będą musieli przeprowadzić zabiegi chirurgiczne - dodaje Borowiak.

Jeszcze bez zarzutów

Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 24 do 32 lat. Wszyscy przebywają w policyjnej izbie zatrzymań. Teraz policja i prokuratura będzie analizować ich udział w całym zdarzeniu. To ułatwi zabezpieczone nagranie z monitoringu.

- Gromadzone są materiały i czekamy na opinię dotyczącą obrażeń pobitego, wtedy będzie można mówić o zarzutach, jakie usłyszą zatrzymani – powiedział Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. O tym, jak zakwalifikować to zdarzenie, zdecyduje prokuratura.

- Policjant był po służbie, więc nie będzie miał zastosowania przepis Kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji. Być może prokuratora zdecyduje się na postawienie zarzutów związanych z ciężkim uszkodzeniem ciała - tłumaczy Borowiak.

