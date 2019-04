Żółw na gigancie. "Spacerował środkiem ulicy"

Video: Fundacja Animals Przystań Świnoujście, iswinoujscie.pl

Uciekinierka Lola błąka się po Świnoujściu

Suczka o imieniu Lola od czterech miesięcy błąka się po Świnoujściu. Została przywieziona z Białorusi do nowej właścicielki w Niemczech, ale postanowiła uciec. Do tej pory nie udało się złapać sprytnej uciekinierki, która prawdopodobnie próbuje wrócić do domu.

