Pijany wójt zakłócał Marsz Równości. Odpowie za uderzenie policjanta

Zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i rażącego lekceważenia porządku prawnego usłyszał wójt Żelazkowa Sylwiusz J. Mężczyzna w niedzielę szarpał się z policją podczas I Kaliskiego Marszu Równości. To kolejny pijacki eksces lokalnego polityka.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na Głównym Rynku w Kaliszu podczas I Kaliskiego Marszu Równości. Do operatora kamery jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych podszedł mężczyzna, wykrzykiwał, wymachiwał rękami.



- Zaczął utrudniać mi wykonywanie zdjęć. Krzyczał, jakim prawem go nagrywam - mówił wówczas operator.

Po chwili na miejscu pojawili się policjanci, którzy próbowali rozmawiać z mężczyzną, ale ten uderzył policjanta ręką w lewe przedramię.

Miał 2 promile

Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że to 60-letni wójt gminy Żelazków Sylwiusz J. Badanie alkomatem wykazało u niego dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Został przewieziony do izby wytrzeźwień.

Teraz usłyszał zarzuty. - Działając publicznie i bez powodu, wykazując rażące lekceważenie porządku prawnego, naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego obowiązków służbowych - podaje Sylwia Wróbel z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.



Wójt Żelazkowa nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Ma niebieską kartę i wyrok za ślub "po pijaku"

Mężczyzna był wcześniej oskarżony o znęcanie się nad rodziną i znieważenie funkcjonariuszy publicznych, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Od sierpnia 2017 r. ma założoną tzw. niebieską kartę.

- Sąd Rejonowy w Kaliszu nie wyznaczył jeszcze pierwszego terminu rozprawy "ze względu na przebywającego na zwolnieniu lekarskim sędziego referenta - poinformowała Anna Krysicka, prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu.



W październiku 2017 r. wójt został skazany za udzielenie ślubu pod wpływem alkoholu. Sąd Rejonowy w Kaliszu uznał wówczas, że Sylwiusz J. nie dopełnił obowiązków służbowych, działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego i wymierzył mu 5 tys. zł grzywny.