Okradły "na koc" starszą kobietę. Są już w rękach policji

Pod pretekstem sprzedaży koców weszły do domu starszej pani. Gdy jedna zajęła się "prezentacją produktu", druga weszła do sąsiedniego pomieszczenia i ukradła biżuterię oraz pieniądze. - Dwie mieszkanki Pleszewa, w wieku 53 lata i 70 lat zgłosiły się na policję i przyznały, że pod pretekstem sprzedaży koców okradły 80-letnią staruszkę – poinformowała rzecznik prasowy kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz.

- Ujawnienie nagrania okazało się skuteczne, bo kobiety same zgłosiły się w środę na policję w Stawiszynie, gdzie usłyszały zarzut kradzieży – powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz.

Wykorzystały nieuwagę

Do kradzieży doszło 23 października ubiegłego roku w jednym z mieszkań w gminie Blizanów w Wielkopolsce.

- Do domu seniorki pod pretekstem sprzedaży koców weszła kobieta. Nieznajoma tak umiejętnie odwróciła uwagę starszej pani, że ta nie zauważyła, kiedy do jej domu weszła wspólniczka akwizytorki. Łupem kobiet padły biżuteria i pieniądze na łączną kwotę kilku tysięcy złotych – powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz.

Moment dokonania przestępstwa zarejestrowały kamery monitoringu. Na filmiku widać, jak jedna z kobiet rozkłada koc na całej szerokości za swoimi plecami i zajmuje mieszkankę rozmową, a druga, pochylona w pół, zakrada się do mieszkania pod osłoną koca.

Policja po opublikowaniu nagrania zaapelowała o kontakt do osób, które rozpoznają kobiety z nagrania, bądź mają jakiekolwiek informacje na ich temat.

W środę do komisariatu policji w Stawiszynie zgłosiły się dwie mieszkanki Pleszewa w wieku 53 lata i 70 lat, które przyznały się do kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.