Sensacyjne odkrycie w Kaliszu. Znaleziono fragmenty średniowiecznego ratusza

To odkrycie to prawdziwa sensacja. Choć wygląda zupełnie niepozornie. - Dla niespecjalisty to tylko duże kamienie, trochę gruzu ceglanego i nic więcej - opisuje dr Janusz Tomala z kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Ale dla archeologów i historyków to prawdziwa sensacja. - To są fundamenty gotyckiego ratusza, który został rozebrany pod koniec XVIII wieku. Myśleliśmy, że nic po nim nie zostało. A tu taka niespodzianka - mówi Tomala.

"Może jest to brama"

Odkopane fundamenty stanowią część południowej ściany pierwszego murowanego ratusza. Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z XV wieku, ale najprawdopodobniej wybudowano go jeszcze w poprzednim stuleciu. Budynek przetrwał do końcówki XVIII wieku. Spodziewano się bowiem, że to co po nim zostało, zniszczono podczas stawiania i rozbudowy kolejnych budynków ratusza.

Fragment fundamentów pierwszej murowanej siedziby władz miasta odkryto przypadkiem w tym tygodniu przy okazji termomodernizacji ratusza. By zaizolować ściany zrobiono głęboki na 3 metry i szeroki na około metr wykop wokół piwnicy przylegającej do ratusza.

- W sumie odkryto trzy fundamenty nie przewiązane ze sobą. Być może jest to brama do ratusza. Odkryty fragment jest jednak zbyt mały, by móc to potwierdzić - tłumaczy Tomala.

Sfotografowali i zasypali

Jak mówi, wszystko zostało już pomierzone i obfotografowane i jeszcze w tym tygodniu zostanie zasypane.

O eksponowaniu odkrytych fundamentów nikt teraz nie myślał, bo wykop jest zbyt wąski, a same mury na laiku nie robią wrażenia. - Do tego nad wszystkim są rury wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne oraz żółty piasek, który ciągle by się osuwał na mury - mówi Tomala.

Nie jest to jedyny relikt dawnego ratusza, odnaleziony podczas trwających prac. Wewnątrz budynku, od strony północno-wschodniej, także natrafiono na fragment gotyckiego muru prawdopodobnie również z XIV wieku.

- Przy okazji kolejnych inwestycji będziemy szukać kolejnych śladów - zapowiada Tomala.