Video: TVN 24

Żona prezydenta Poznania wezwana przez policję za wulgaryzmy

30.12| - Ostatecznie brakuje mi słów, i [pasuje - red.] tylko jedno, mało cenzuralne: wk**w. Jestem wk**wiona - mówiła 8 marca Joanna Jaśkowiak podczas ognistego przemówienia na Placu Wolności w Poznaniu. Tysiące kobiet protestowało wtedy przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Żona prezydenta być może teraz za to zapłaci, bo ktoś poczuł się urażony wulgaryzmem. I zgłosił to na policję. - Jesteśmy zobowiązani skierować sprawę do oceny sądu - podaje rzecznik wielkopolskiej policji.

