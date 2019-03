Na terenie byłej fabryki znaleziono zwłoki noworodka





Na terenie byłych zakładów obuwniczych w Gubinie (woj. lubuskie) znaleziono zwłoki noworodka. Z dużym prawdopodobieństwem dziecko urodziło się martwe, a do poronienia doszło w ciągu 24 godzin przed znalezieniem zwłok - przekazuje Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Ciało znaleziono w miniony piątek, w poniedziałek została przeprowadzona sekcja zwłok noworodka.

Jak przekazuje Zbigniew Fąfera, na ciele 24-tygodniowego dziecka nie stwierdzono żadnych obrażeń. Zwłoki zbadał biegły. W jego ocenie noworodek z dużym prawdopodobieństwem urodził się martwy, a do poronienia doszło w ciągu 24 godzin przed znalezieniem zwłok.

- Prokuratura z uwagi na dobro śledztwa nie ujawnia obecnie dalszych szczegółów dotyczących tego postępowania, jak i okoliczności odnalezienia zwłok - zaznaczył rzecznik.

W trakcie sekcji do dalszych badań pobrano materiał biologiczny, między innymi po to, żeby ustalić profil genetyczny noworodka. Wiadomo, że to chłopiec.

O znalezieniu zwłok poinformowały w środę na swoim profilu społecznościowym "Wiadomości Gubińskie".

W sprawie zostało wszczęte śledztwo w kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa z artykułu 149 kk. (pozbawienie życia dziecka w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu).