Zatrucie czadem. Nie żyje 73-latka, cztery osoby w szpitalu

Walczył o życie trzy godziny. Teraz przed czadem ostrzega...

Trzy godziny walczył o życie w łazience. Przeżył, bo podtruty tlenkiem węgla upadł twarzą tuż przy kratce wentylacyjnej. 28-letni Andrzej Frat nagrał film ku przestrodze. Opisuje w nim to, co przeżył. Czyli to, co przytrafić może się każdemu.

