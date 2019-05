Brakuje pielęgniarek. Szpital w Gorzowie będzie musiał zlikwidować 100 łóżek

Łóżka pediatryczne znikają z polskich szpitali. Pielęgniarek chętnych do pracy w pediatrii jest coraz mniej, a normy do spełnienia są coraz wyższe. Od lipca na oddziałach zachowawczych pediatrycznych na jedno łóżko ma przypadać osiem dziesiątych etatu pielęgniarskiego i aż dziewięć dziesiątych na oddziałach zabiegowych. Czy łóżek będzie coraz mniej, a kolejki będą dłuższe?

Co dziesiąte łóżko w gorzowskim szpitalu zniknie. To skutek rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego nowych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych . - W ciągu pół roku szpital musiał zatrudnić około stu pielęgniarek. To się niestety nie udało, mimo poszukiwania na szeroką skalę. Na rynku po prostu nie ma pielęgniarek - mówi Agnieszka Wiśniewska z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.