Przedwojenna piwnica i porcelanowy skarb

Tej zastawy wystarczyłoby na niejedno wesele. W Gorzowie Wielkopolskim ekipa drogowców natknęła się na piwniczkę wypełnioną porcelaną z 1940 roku. Większość z kliku tysięcy naczyń była w idealnym stanie.

Miały zniknąć na zawsze, ocaliło je sumienie kamieniarza. Odnaleźli nagrobki sprzed 200 lat W Lesznie... czytaj dalej » Ulica Sikorskiego jest w samym centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Przebudowa ulicy wciąż się przeciąga, a robotnicy co i rusz wpadają na ślady przeszłości.

- Ta ulica od początku nas zaskakuje. Co jakiś czas znajdujemy tu mniejsze lub większe rzeczy - mówi Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji z urzędu gorzowskiego

Tym razem natknęli się na piwnicę - pozostałość po jednej z kamienic, która ucierpiała w czasie drugiej wojny światowej.

Zajrzeliśmy do środka.

Piwnica pełna porcelany

Piwnica nie była pusta. Jak się okazało, składowano w niej porcelanę. Znalezisko dokładnie obejrzeli archeolodzy z Muzeum Lubuskiego.

- W piwniczce znajdowało się kilka tysięcy elementów porcelanowej zastawy. To przedmioty z 1940 roku. Jest to dość młode znalezisko, ale za to bardzo interesujące - mówi Stanisław Sinkowski, archeolog z Muzeum Lubuskiego.

Lubuscy archeolodzy nie przypominają sobie podobnego znaleziska na tak dużą skalę.

- Na razie przenosimy tę porcelanę. Zostanie poddana renowacji, a potem odpowiednio skatalogowana. Jest już nawet pewien pomysł na wystawę - dodaje Sinkowski.

