Najpierw słowa, potem rękoczyny. 24-latka zatrzymana za napad na obywatela Indii

Foto: Lubuska Policja Video: tvn24

Minister Bartłomiej Sienkiewicz o podpalaczach z Białegostoku

11.05| - Ludzie, którzy są gotowi do agresji wymierzonej przeciwko innym ludziom, z powodu innego koloru skóry bądź innego wyznania, bądź innej religii, to są ludzie moralnie zdegenerowani - ocenił podczas konferencji w Białymstoku minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Jak dodał, zrobi wszystko, by sprawcy podpaleń mieszkań cudzoziemców zostali wykryci i ponieśli konsekwencje.

»