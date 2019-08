Zranił dwie osoby maczetą. Godzinę później był już w kajdankach

Foto: Lubuska Policja Video: KWP Poznań

Pseudokibic Wisły Kraków zatrzymany za rozbój podczas Euro

18.07. | Pseudokibic Wisły Kraków napadł na kibica reprezentacji z Wielkopolski przed meczem Polska -Portugalia. Do rozboju doszło we Francji, mężczyznę zatrzymano w Krakowie, dwa tygodnie po zdarzeniu. Podczas zatrzymania znaleziono u niego m.in. maczetę i sztylet. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

