Na czerwonym i przed pieszymi. Kierowca odpowie przed sądem

Akcja policji "Twój limit może się wyczerpać"

25.10|Do pieszych apelują o rozwagę, do kierowców o to, by ściągnęli nogę z gazu. Bo lepiej się spóźnić nawet na ważne spotkanie niż zginąć na drodze. I nic. I jedni i drudzy zdają się głusi na te apele. I jedni i drudzy bez sensu tracą życie. Lubuscy policjanci publikują nietypowy klip i przypominają, że "limit szczęścia może się kiedyś wyczerpać".

