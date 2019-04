W siedmiu bili się przed sklepem, jeden nie przeżył. Zaczęło się od zaczepki

Pozostałe informacje

Przed jednym ze sklepów monopolowych w Gorzowie Wielkopolskim doszło do bójki czterech Polaków i trzech Ukraińców. Ci ostatni... czytaj dalej »

Oszukał na tysiące złotych kilkadziesiąt kobiet. Zwodził też śledczych, policję, sąd. Przez lata ścigali go listami gończymi.... czytaj dalej »

wczoraj, 13:29

Odtwórz: Chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Na zgłoszenie masz jeszcze dwa dni

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w komisjach obwodowych zasiądzie kilkaset tysięcy osób. To one przeprowadzają... czytaj dalej »