Brutalny napad na 30-latka w jego mieszkaniu. Pięć osób z zarzutami usiłowania zabójstwa

Mieli rozbić drzwi do mieszkania 30-latka i brutalnie go pobić. Gorzowska policja zatrzymała w tej sprawie dziewięciu mężczyzn. Pięciu z nich usłyszało zarzut usiłowania zabójstwa. - Sprawa dotyczy osób powiązanych z kibicami piłkarskimi – poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim Roman Witkowski.

"Bili pięściami, kopali, wybijali szyby". Policja ujęła drugiego podejrzanego o brutalne pobicie Poznańscy... czytaj dalej » W piątek, przed godziną 22 policjanci otrzymali informację o brutalnej napaści na 30-latka. Miało dojść do niej w jego domu przy ul. Mikołajczyka w Gorzowie Wlkp. Sprawcy mieli zniszczyć drzwi do mieszkania i wejść do środka, a następnie pobić i postrzelić mężczyznę.

- Na miejscu szybko pojawiło się kilka patroli. Pokrzywdzony mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci szybko ustalili, że napastnicy byli zamaskowani i używali niebezpiecznych przedmiotów. Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Gorzowie Wlkp. powstała specjalna grupa operacyjno-śledcza. Do działań zaangażowano policjantów kilku pionów - relacjonuje Marcin Maludy z lubuskiej policji.

Grozi im nawet dożywocie

Łącznie do tej sprawy policja zatrzymała w różnych miejscach dziewięciu mężczyzn, w wieku od 20 do 39 lat. - Do ich zatrzymania zaangażowano lubuskich kontrterrorystów. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi siekierę i broń, która zostanie poddana szczegółowym badaniom - podaje Maludy.

Pięciu policyjnych antyterrorystów ma trafić do więzienia za brutalne pobicie kickboksera Rok w więzieniu... czytaj dalej » Pięciu z nich ma postawiony zarzut usiłowania zabójstwa 30-latka zagrożony karą dożywotniego więzienia.

- W stosunku do nich złożone zostaną do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie - mówi Roman Witkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

Dodał, że nadal trwają czynności procesowe z pozostałymi zatrzymanymi, którzy prawdopodobnie usłyszą zarzuty dotyczące utrudniania postępowania przygotowawczego w tej sprawie. Kodeks karny przewiduje za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

- Na tym etapie śledztwa nie możemy podawać ustalonych szczegółów przebiegu tego zdarzenia. Mogę jedynie powiedzieć, że w wyniku napaści pokrzywdzony został postrzelony i trafił do szpitala. Jego życie nie jest zagrożone – powiedział Witkowski.