Martwy pies wyłowiony z Warty. Był w worku, miał niebieską obrożę i smycz

Gorzowska policja ustala kim jest właściciel martwego psa, którego znaleziono w Warcie. Zwierzę było zapakowane w foliowy worek. Miało niebieską obrożę i i smycz.

W zaroślach dostrzegli worek. Kiedy go otworzyli, zobaczyli martwe zwierzę.

- To była mała, ruda suczka. Miała niebieską obrożę i smycz. Nie wiadomo czy zwierzę padło naturalnie, czy też ktoś je skrzywdził. Ale zaniepokoił nas sposób w jaki ktoś porzucił tę suczkę: w worku i z tymi wszystkimi akcesoriami - mówi Anna Dryglas z OTOZ Animals.

Na miejscu pojawiła się gorzowska policja. Przeprowadzono oględziny i zabezpieczono zwłoki zwierzęcia.

- Biegły ustali w jaki sposób doszło do śmierci psa. To będzie kluczowa opinia. Jednocześnie szukamy właściciela psa albo osób, które mogą coś o nim wiedzieć - mówi Mateusz Sławek.

W poszukiwania właściciela włączył się też OTOZ Animals. - Tak się nie postępuje ze zwierzętami. Nie można bezmyślnie porzucać zwłok. To nieodpowiedzialne i jest to karalne. A jeśli okaże się, że tego psa ktoś skrzywdził, to tym bardziej taka osoba powinna za to odpowiedzieć - dodaje Dryglas.

Jeśli ktoś posiada informacje dotyczące właściciela znalezionego psa to może je przekazać gorzowskiej policji lub wolontariuszom OTOZ Animals.

