Ewakuacja centrum handlowego po tym, jak "nastąpiło uwolnienie substancji chemicznej"

Po godzinie 12 w centrum handlowym na gorzowskim Zawarciu nastąpiła awaria instalacji w pralni - Doszło do rozszczelnienia zbiornika z substancją chemiczną, która jest używana do czyszczenia ubrań - przekazuje Dariusz Szymura, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Z pierwszych informacji jakie docierały do strażaków wynikało, że w galerii doszło do wybuchu.

- Na chwilę obecną stwierdzamy jednoznacznie, że nie doszło do wybuchu. Było to rozszczelnienie zbiornika z substancją chemiczną, która jest używana w pralni chemicznej do czyszczenia ubrań - prostuje Dariusz Szymura.

Dwie osoby poszkodowane

Jak mówi, dwie osoby trafiły pod opiekę ratownictwa medycznego. To kobieta, która pracowała w pralni i osoba, która próbowała udzielić jej pierwszej pomocy.

Tłumaczy, że ich obrażenia to prawdopodobnie podtrucie wziewne. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim.

Służby przeprowadziły natychmiastową ewakuację obiektu: i pracownicy, i klienci, około 500 osób, musieli wyjść z budynku.

Centrum handlowe jest zamknięte do odwołania. Rzecznik mówi, że na razie ciężko określić kiedy dokładnie uda się przewietrzyć wszystkie pomieszczenia budynku.

