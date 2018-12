91 lat i wciąż pewna ręka chirurga. "Wiek? Nie zastanawiam się nad tym"

Pomaganie ma we krwi i na pewno nie przeszkadza mu w tym metryka. Eugeniusz Murawski ma 91 lat i jest najstarszym chirurgiem dziecięcym w Polsce. Pacjenci nie mają wątpliwości, że to lekarz z powołania. Koledzy po fachu podkreślają, że to wielki autorytet. Teraz z oficjalnym tytułem Medicus Perfectus.

Na razie ma ich wystarczająco dużo, by pomagać swoim małym pacjentom.

Profesor Eugeniusz Murawski ma 91 lat i jest najstarszym chirurgiem dziecięcym w Polsce.

Ponad 20 lat temu przeszedł na emeryturę, ale nie porzucił lekarskiego kitla. Wciąż można spotkać go na bloku operacyjnym.

Jego zasługi i poświęcenie dostrzegło Polskie Towarzystwo Lekarskie, które właśnie uhonorowało profesora tytułem Medicus Perfectus, czyli lekarz doskonały

- Lekarz doskonały to ten, który ciągle się porównuje. Ja tak nie robię. Ten tytuł otrzymałem, bo tak zdecydowali koledzy - powiedział prof. Murawski.

Skąd ta skromność? Może stąd, że profesor uważa się za zwykłego lekarza i przede wszystkim skupia się na swojej pracy. - Pomaganie daje wielką satysfakcję. Zwłaszcza pomaganie dzieciom - tłumaczy chirurg.

A jego wiek i wybitna forma? - Jakoś się nad tym nie zastanawiam. Chirurgia to dyscyplina, która wymaga skupienia, opanowania i ogromnej wiedzy. A ja te wszystkie cechy posiadam. Czuję się dobrze, zarówno fizycznie, jak i umysłowo, co potwierdzają badania - dodaje.

"Dla nas jest mistrzem"

Profesor zaczął swoją zawodową przygodę w 1949 roku. To wtedy został studentem medycyny na jednej ze szczecińskich uczelni.

Obecnie profesor mieszka w Szczecinie, ale pracuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. I to na tamtejszym oddziale chirurgi dziecięcej można go spotkać w co drugą środę.

- Wstaję o wpół do piątej. Jem śniadanie, dbam o siebie, a potem wsiadam w samochód i jadę. Staram się być w pracy kwadrans po siódmej - opowiada prof. Murawski.

I jest. Żeby pomagać swoim doświadczeniem pacjentom i kolegom po fachu. I jedni, i drudzy patrzą na niego z podziwem.

- Chirurgia to jest taka nauka, w której zawsze istnieje relacja uczeń-mistrz. Dla nas wszystkich pracujących tutaj on jest mistrzem numer jeden. Profesor, mimo swojego wieku, cały czas służy nam swoją radą i pomocą - mówi Tomasz Grzechnik, ordynator oddziału chirurgii dziecięcej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

