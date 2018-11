Policjanci znaleźli ciało 14-latka i zatrzymali jego ojczyma

Po obławie policja zatrzymała w piątek rano Zbigniewa P. podejrzewanego o zabójstwo 14-latka. Ciało chłopca policjanci znaleźli w czwartek. Zatrzymany mężczyzna był jego ojczymem. Grozi mu dożywocie.

On uderzył Alberta i zostawił go na jezdni. Ona po nim przejechała. Oboje są przed sądem Albert został... czytaj dalej » Do tragedii doszło w jednorodzinnym domu w miejscowości Gogolewo niedaleko Gostynia.

- Nastolatek miał ranę głowy w okolicy potylicznej, ale nie jest jeszcze znany mechanizm jej powstania – informował prok. Michał Smętkowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

"Miał powiedzieć, że zrobił coś strasznego"

O zabójstwo podejrzewany jest ojczym chłopca. Mężczyzna miał zadzwonić do swojego pracodawcy. Z rozmowy wynikało, że mógł zrobić coś strasznego. Dlatego jego szef powiadomił policję. I to właśnie funkcjonariusze weszli do mieszkania i odkryli zwłoki. Wcześniej lokalne media informowały, że to matka znalazła ciało syna.

Policja od czwartku wieczorem poszukiwała 49-letniego Zbigniewa P. Mężczyzna miał porzucić samochód i wyłączyć swój telefon.

"Dla osoby, która wskaże miejsce pobytu poszukiwanego przewidziano nagrodę" - informowała policja, podając rysopis poszukiwanego mężczyzny.

Szedł drogą, zauważył go policjant

Seata cordobę, którym mężczyzna miał się poruszać odnaleziono na jednej z ulic Gostynia. - Auto było zaparkowane i zamknięte. W naturalny sposób poszukiwania skoncentrowały się wówczas w rejonie, gdzie ten samochód został znaleziony - mówi Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek około godziny 7 rano. - Policjant z Gostynia zauważył tego mężczyznę w miejscowości Brzezie. On po prostu szedł drogą - wyjaśnia Borowiak.

W piątek przeprowadzona została sekcja zwłok nastolatka. Po jej zakończeniu Zbigniew D. usłyszał zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Grozi mu za to dożywocie.