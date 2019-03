"Pobił drewnianą laską swoją matkę". 75-latka uciekła do sąsiadów

Gwałcił i znęcał się nad pracownikami. Wreszcie go mają

Foto: Shutterstock Video: Fakty TVN

Gwałcił i znęcał się nad pracownikami. Wreszcie go mają

Zamykał pracowników w biurze na kłódkę. Długopisem przebijał dłonie. Gwałcił pracownice, kazał podwładnym biegać nago wokół firmy. To nie biznesmen - to bandzior i sadysta. Policyjni "łowcy głów" wreszcie go mają.

»