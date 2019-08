Wiemy, gdzie w Polsce spotkać smerfy. Duże przeżycie

Niebieskie postacie z czapkami na głowach, a obok jakaś przerażająca postać z rudym kotem. Brzmi znajomo? W Gębarzewie (woj. wielkopolskie) powstała smerfna wioska ze słomy. - Odkąd stanęła odwiedzają nas tłumy ciekawskich osób - cieszy się sołtys i pomysłodawca instalacji.

W tajemnicy i po godzinach, bo konkurencja nie śpi. Dwudziestu mieszkańców Gębarzewa (woj. wielkopolskie) zbudowało bajkową zagrodę dożynkową, a w niej słomiane kukły. Niby tradycyjne, a jednak w zupełnie nietypowej, niebieskiej odsłonie.

- Co roku nasze sołectwo bierze udział w gminnym konkursie na najładniejszą zagrodę dożynkową. Od dwóch lat zgarniamy główną nagrodę. Poprzednio zbudowaliśmy scenografię z filmu "Sami Swoi", tym razem postawiliśmy na "Smerfy" - opowiada Tomasz Ryszczuk, sołtys Gębarzewa.

Smerfy to niebieskie stwory "o wzroście trzech jabłek i o wielkich sercach". Stworzył je belgijski rysownik Pierre Culliford.

- W naszym sołectwie jest dużo małych dzieci. Stwierdziliśmy, że smerfna wioska będzie dla nich ciekawą atrakcją. I nie pomyliłem się - mówi Ryszczuk.

Dla małych dzieci takie duże smerfy to musi być duże przeżycie.

Źródło: Sołectwo Gębarzewo Tak wygląda smerfna wioska

Laluś, Ważniak, Smerfetka... i Gargamel

Prace nad smerfną wioską trwały miesiąc. Trzeba było nie tylko wszystko zaplanować, ale też zebrać potrzebne materiały: suchą słomę, białe i niebieskie tkaniny. Potem mieszkańcy zakasali rękawy i zabrali się do pracy. Gębarzewskie Smerfy są wzrostu dorosłego człowieka.

Źródło: Sołectwo Gębarzewo Każdą kukłę przygotowali własnoręcznie

- Zrobiliśmy drewniane stelaże, potem dopełniliśmy je słomą. Tak powstali między innymi Smerfetka, Ważniak, Malarz i Zgrywus. Oczywiście nie mogło zabraknąć Gargamela i jego towarzysza kota Klakiera. Zupełnie nową postacią jest Smerf Rolnik, którego sami wymyśliliśmy. To on zaprasza przyjezdnych do wspólnego smerfowania na dożynki w pobliskim Pawłowie - wylicza Ryszczuk.

Łatwo nie było, bo twórcy wioski chcieli jak najdłużej utrzymać w tajemnicy całe przedsięwzięcie. Bajkowa instalacja z kukłami i domkami z balotów siana stanęła w Gębarzewie dopiero w miniony wtorek. I od razu wzbudziła sensację.

Źródło: Sołectwo Gębarzewo Smefne zaproszenie na dożynki w gminie Czerniejewo

- Mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni. Zwłaszcza, gdy z gotowymi kukłami szliśmy przez naszą miejscowość. Gdy już wszystko było gotowe odwiedziły nas tłumy ludzi z sąsiednich miejscowości. Na parkingu naliczyliśmy ze sto aut - dodaje sołtys.

Konkurs na najlepszą zagrodę dożynkową w gminie Czerniejewo zostanie rozstrzygnięty 25 sierpnia. Instalację będzie można podziwiać co najmniej do końca września.

