Fale na nowej ścieżce rowerowej w Poznaniu





»

"Fale Grunwaldu" – tak poznańscy rowerzyści nazwali nową nawierzchnię na drodze rowerowej na ulicy Grunwaldzkiej. I trudno o lepsze określenie. Jadąc po niej po prostu się skacze - tak nierówno położony jest asfalt.

"Rowerzysto, przeprowadź rower 70 m!". Chcą poprawić buble na ścieżkach Postój dla... czytaj dalej » Budowa ścieżki wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej to jedna z najważniejszych rowerowych inwestycji w Poznaniu w ostatnich latach.

Dotychczas, by dojechać z Grunwaldu do centrum, trzeba było jechać dwupasmową drogą. A to zniechęcało wielu rowerzystów. Teraz od ulicy Promienistej do Roosevelta będzie można korzystać z odseparowanej asfaltowej ścieżki. Tylko że ta na odcinku od Obozowej do Promienistej oraz na wysokości Parku Manitiusa ścieżka jest pofalowana.

Rowerzyści alarmują

"Jest ona tak nierówno położona, że odczuwalny jest efekt fali. Oprócz obserwacji i testowych przejazdów, otrzymaliśmy sygnały od rowerzystów zaniepokojonych jakością Rowerowej Trasy Grunwaldzkiej. Na tej podstawie wystąpiliśmy do Poznańskich Inwestycji Miejskich o podjęcie działań naprawczych" - napisało stowarzyszenie Rowerowy Poznań.

Droga rowerowa, którą można jeździć tylko w kółko Nie można na nią... czytaj dalej » Na swojej stronie zamieściło też filmik "Fale Grunwaldu", na którym widać, jak jedzie się tym fragmentem drogi.

- Po nagłośnieniu przez nas sprawy, Poznańskie Inwestycje Miejskie zapowiedziały, że nawierzchnia powinna zostać w tym miejscu naprawiona - mówi Andrzej Janowski, prezes Rowerowego Poznania.

Jak poinformował PIM, droga rowerowa formalnie wciąż jest w budowie i żaden z odcinków nie został jeszcze przez nich odebrany. Tym samym Poznańskie Inwestycje Miejskie mogą zgłosić zastrzeżenia do wykonawcy.

Droga do poprawki

Jaki los czeka "Fale Grunwaldu"? - Nie jestem specem od nawierzchni, więc nie wiem czy będzie trzeba ją zrywać. Dla nas najważniejszy jest końcowy efekt. Nawierzchnia ma być równa - dodaje Janowski.

Poznańska myśl rowerowa? "To filozofia stworzona przez nazistów" Dr Michał Beim,... czytaj dalej » Jak podkreśla Janowski, Rowerowa Trasa Grunwaldzka będzie jedną z najważniejszych dróg rowerowych w mieście. - To będzie jedna z najruchliwszych dróg rowerowych w Poznaniu. Z naszych obserwacji wynika, że w godzinach szczytu rowerem dojedziemy tą trasą szybciej do centrum niż autem. Dlatego tak ważna jest jej jakość. Liczymy też, ze szybko powstanie jej kolejny fragment - od ulicy Promienistej do Bułgarskiej, tak, by zapewniała dogodny dojazd z osiedla Kopernika - podkreśla prezes Rowerowego Poznania.

Jak podają Poznańskie Inwestycje Miejskie, rowerzyści przeznaczonym dla siebie traktem między Międzynarodowymi Targami Poznańskimi a ulicą Stolarską pojadą jeszcze w sierpniu.

Procedura odbioru robót trwa już także na kolejnych odcinkach tej wyczekiwanej przez rowerzystów trasy - od ul. Stolarskiej do ul. Matejki, od ul. Ułańskiej do ul. Wojskowej oraz od ul. Słonecznej do ul. Promienistej. Drogowcy pracują jeszcze na jej dwóch odcinkach: między ul. Matejki a Ułańską oraz między ul. Promienistą a Wojskową.