Kubuś połknął agrafkę. Szpital przeprasza za to, że nie dał mu karetki

Brawurowa akcja ratunkowa. Mały Kuba połknął agrafkę,...

Półroczny Kuba połknął agrafkę, więc jego rodzice popędzili do szpitala. Ale kiedy do celu jest 20 km, a przy drodze pojawia się radiowóz, to warto poprosić o pomoc. To była brawurowa akcja ratunkowa z eskortą policji.

