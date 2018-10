Zadławił się i umarł. Prokuratura: karetka i tak by nie zdążyła, dyspozytor niewinny

Pogotowie wysyła do pacjenta policję. Dyspozytor: "No to...

Pogotowie wysyła do pacjenta policję. Dyspozytor: "No to...

08.06. | - Panie, no to umrze. Każdy umrze. Wysyłam tam policję - usłyszał w słuchawce od dyspozytora ratownictwa medycznego w Kaliszu Sebastian Banasiak. Mężczyzna wzywał karetkę do pijanego mężczyzny dławiącego się wymiocinami w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarze, którzy 15 minut po telefonie pojawili się na miejscu, stwierdzili zgon 59-latka.

