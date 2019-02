Dwulatek wpadł do oczka wodnego. Nie przeżył

Foto: Shutterstock Video: Fakty po południu

Konar przygniótł 5-letniego chłopca. Dziecko w ciężkim...

5-letni chłopczyk w ciężkim stanie trafił do szpitala po tym, jak przygniótł go spadający konar drzewa. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Tłustoręby w województwie opolskim. Dziecko było pod opieką 28-letniego ojca.

