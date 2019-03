Pozostałe informacje

Nie miał prawa jazdy, mimo to kierował autem. Wypatrzyli go dzielnicowi ze Świebodzina (woj. lubuskie), którzy akurat o tym... czytaj dalej »

Odtwórz: Leżał na poboczu, jakby czekał na pomoc. Gdy podjechali, sam wskoczył do radiowozu

Wyszedł z klubu w Poznaniu i nie wrócił do domu. Ostatnie ślady urywały nad brzegiem Warty. W niedzielę jeden z wędkarzy... czytaj dalej »

Odtwórz: Michał zniknął po wyjściu z klubu. Szukali go od stycznia, ciało znaleźli 40 kilometrów dalej

07:19

Odtwórz: Najpierw było morderstwo, potem wybuch w kamienicy. Przed sądem J. ma odpowiedzieć za śmierć pięciu osób

On nie chciał zgodzić się na rozwód, ona obwiniała go o wypadek, w którym ucierpiał ich syn. To dlatego Tomasz J. miał zabić... czytaj dalej »