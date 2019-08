Ładował telefon, spłonął mu pokój

Video: Anna Rajska

Poznań: spłonęło przedszkole

13.08. | Budynek do remontu, 90 procent wyposażenia do wyrzucenia. Wystarczyło kilkadziesiąt minut - pożar strawił wnętrze przedszkola na poznańskim Świerczewie. - Jak wbiegłam i zobaczyłam to wszystko, to przyznam szczerze, że nogi się pode mną ugięły. To strata 10 lat inwestycji, ale też poczucia bezpieczeństwa dzieci - mówi Anna Rajska, właścicielka przedszkola. Wciąż sprząta wnętrze i szuka lokalu zastępczego dla podopiecznych.

