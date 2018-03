Ciężarówki blokowały autostradę. "Stwierdziliśmy, że się ścigają"

Dwa tiry przez co najmniej kilka minut blokowały przejazd autostradą A2 między Koninem a Wrześnią. Tyle zajęło im wyprzedzanie. Nagranie zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Sytuacja miała miejsce w środę, między godziną 14 a 15 na wielkopolskim odcinku autostrady A2 między Koninem i Wrześnią.

Na filmie widać, jak dwie jadące obok siebie ciężarówki uniemożliwiają przejazd innym kierowcom. Tir na polskich tablicach rejestracyjnych jedzie lewym pasem, prawym sunie ciężarówka na rosyjskich "blachach".

Długi manewr

Całe nagranie trwa cztery i pół minuty. Ale - jak mówi jego autor - nie pokazuje całej sytuacji.

- Dojechaliśmy do tirów i po czterech minutach stwierdziliśmy, że się ścigają. Rozpoczęliśmy nagranie - mówi pan Krystian.

Po ponad czterech minutach wyprzedzająca ciężarówka mija w końcu drugą i zjeżdża na prawy pas.

Zdaniem autora filmu kierowcy obu ciężarówek po prostu się ścigały. - To jest żart. To spowodowane jest tym by być minutę, dwie wcześniej na bazie, bo innego racjonalnego wytłumaczenia nie ma - uważa pan Krystian.

