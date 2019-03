Ciężarówka "jak widmo ze złomowiska"

Ta ciężarówka w ogóle nie powinna wyjeżdżać na drogi. Gdy zobaczyli ją inspektorzy transportu drogowego wydawało się, że zaraz się złamie. Okazało się, że ważyła prawie pięć ton więcej niż powinna.

Zamiast stać w muzeum, wiozła gruz. Może to kosztować właściciela ponad 17 tysięcy Inspektorzy z... czytaj dalej » Ciężarówkę na drodze wojewódzkiej numer 308 w Maksymilianowie, w powiecie grodziskim zatrzymali do kontroli inspektorzy transportu drogowego z Wielkopolski.

Jak opisuje Piotr Laskowski, z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu, wyglądała "jak widmo ze złomowiska".

Długa lista zastrzeżeń

Szczegółowa kontrola pojazdu wykazała fatalny stan techniczny pojazdu. Mercedes miał pękniętą szybę czołową z dziurą, uszkodzone klosze lamp z przodu i tyłu pojazdu, rama i nadwozie były skorodowane, a spod spodu wyciekały płyny eksploatacyjne.

Transport do Rosji bez zezwoleń. " 21062 kilogramów niebezpiecznych materiałów" Rosyjski kierowca... czytaj dalej » - Po zważeniu okazało się, że rzeczywista masa całkowita mercedesa wyniosła 12,4 tony przy dopuszczalnej 7,4 tony, co stanowiło przekroczenie o 4,91 tony. Kierowca, który był też przedsiębiorcą, do kontroli przedstawił tylko prawo jazdy. Nigdy nie posiadał żadnych uprawnień transportowych do wykonywania działalności w zakresie przewozu rzeczy. Nie miał w dniu kontroli badań lekarskich, psychologicznych oraz świadectwa kwalifikacji kierowcy. Jak mówił, nawet nie wiedział, że musi je posiadać - wyjaśnia Laskowski.

To była ostatnia trasa?

To nie koniec. Okazało się, ze tachograf zainstalowany w mercedesie nie posiadał ważnego badania okresowego, a kierowca nigdy nie rejestrował czasu pracy za pomocą urządzenia rejestrującego.

- Inspektorzy z leszczyńskiego oddziału ITD wszczęli więc przeciwko kierowcy postępowanie administracyjne na kwotę 17 500 złotych, a pojazd odjechał na lawecie do najbliższego punktu diagnostycznego w celu wyeliminowania go z ruchu drogowego - kończy Laskowski.