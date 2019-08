Badają i zakolczykują wszystkie krowy z dzikiego stada. "Nasza rola się tu kończy"

Video: Grzegorz Maciążek / Fakty w Południe

Stado krów z Ciecierzyc skazane na utylizację. "Czuwamy z...

Dni krów z Ciecierzyc w Lubuskiem zdają się być policzone. Według Głównego Inspektoratu Weterynarii nie ma przesłanek, żeby 170 zwierząt mogło dalej paść się na łąkach. To ma być ostateczna decyzja, ale nie zgadzają się z nią obrońcy praw zwierząt. Dla nich utylizacja krów to bezpodstawne barbarzyństwo i do końca będą walczyć o każde łaciate życie.

