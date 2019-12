Auto wpadło do stawu, zginęła piątka nastolatków. Dopiero po wypadku wracają barierki





Drogowcy w Ciborzu (woj. lubuskie) stoją między zniczami i montują barierki energochłonne. We wtorek tych barierek zabrakło. Auto, którym jechała piątka nastolatków wpadło do stawu. Wszyscy zginęli. Sprawę brakujących zabezpieczeń na drodze bada starosta i prokuratura.

Do tragedii doszło we wtorek w Ciborzu (woj. lubuskie). Auto, którym podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 19 lat wpadło do stawu.

Chwilę wcześniej prawdopodobnie wpadło w poślizg. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i reanimacji nikogo nie udało się uratować.

Mieszkańcy, którzy w środę odwiedzali miejsce tragedii, powtarzali: śmierci tych niewinnych osób można było zapobiec.

W miejscu, gdzie samochód wypadł z drogi, nie było stałych barierek energochłonnych, bo miesiąc wcześniej zostały zniszczone w czasie wypadku. W ich miejsce postawiono jedynie tymczasowe, jakie stawia się podczas remontów dróg. I było tak, aż do tragicznego wypadku.

W czwartek od rana - dwie doby po tragedii - drogowcy w końcu montują nowe bariery energochłonne.

Starosta chce wyjaśnień

Wydział Dróg w Świebodzinie początkowo nie chciał komentować tej sprawy. W czwartek starosta świebodziński przyznał, że barierek nie zamontowano wcześniej w związku z przeciągającymi się formalnościami z firmą ubezpieczeniową.

Kilka tygodni wcześniej doszło tu do groźnego wypadku, w którym bariery energochłonne zostały uszkodzone.

Kilka tygodni wcześniej doszło tu do groźnego wypadku, w którym bariery energochłonne zostały uszkodzone. "Około godziny 12.30 do dyspozytora numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące wypadku samochodu osobowego marki Daewoo Lanos na trasie Skąpe-Cibórz. Na miejsce zadysponowane zostały służby ratownicze, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy w Zielonej Górze-Przylepie. Na miejscu okazało się, że kierujący pojazdem uderzył w metalowe bariery" - informował niespełna półtora miesiąca temu portal newslubuski.pl. W tym wypadku ucierpiała pasażerka auta, którą śmigłowcem LPR zabrano do szpitala. Kierującemu nic się nie stało.

Zbigniew Szumski, starosta świebodziński przyznaje, że oficjalny komunikat z policji wpłynął 7 listopada, ale o kolizji w starostwie wiedziano już w dniu zdarzenia. - Wszcząłem postępowanie wyjaśniające dlaczego po ponad miesiącu od zdarzenia barierki nie były naprawione - mówi starosta świebodziński.

Jak podał, miejsce wypadku zostało zabezpieczone zgodnie z prawem, a naprawa barier miała zostać wykonana między 9 a 13 grudnia. - Nie tak to powinno wyglądać - podkreślił.

I zapowiedział, że do wtorku chce wyjaśnić, dlaczego tak długo ich nie zamontowano.

Jak dodał, barierki zastępcze to jedno, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. - Na pewno nie było to zabezpieczenie wystarczające, aby przyjąć pędzący z dużą prędkością samochód - zaznaczył starosta.

Barierki pod lupą śledczych

Okoliczności i przyczyny wypadku bada prokuratura. Śledczy zweryfikują, czy ewentualny brak zabezpieczeń w tym miejscu mógł mieć wpływ na tragiczne skutki zdarzenia.

Z dotychczasowych ustaleń prokuratury wynika, że autem podróżowało pięć osób w wieku od 17 do 19 lat. Audi kierowała jedna z 18-latek, która od niedawna miała uprawnienia do jazdy samochodem.

Zarówno ona, jak i pasażerka siedzącą obok kierującej, miały zapięte pasy. - Siedzący z tyłu trzej mężczyźni nie mieli zapiętych pasów w chwili wyłowienia pojazdu, ale czy tak było również podczas samej jazdy – tego już nie ustalimy – przekazał Zbigniew Fąfera, rzecznik zielonogórskiej prokuratury.

Sprawdzą, jak szybko jechali

Odpowiedź na pytanie, czy nastolatkowie zginęli na skutek obrażeń doznanych w wypadku, czy też utonęli, mają dać sekcje zwłok, które mają odbyć się w czwartek. Biegli mają również ustalić, czy osoby jadące audi były trzeźwe. Na wyniki tych badań trzeba będzie jednak poczekać kilka tygodni.

Biegli zajmą się też między innymi zbadaniem tego, z jaką prędkością jechało auto w chwili wypadku. Na ich opinię w tej sprawie - jak podaje Zbigniew Fąfera - trzeba będzie poczekać jednak 2-3 miesiące.

Początkowo śledczy podawali, że cała piątka miała jechać do pracy w jednym z okolicznych marketów. Potem pojawiły się informacje, że przynajmniej dwie osoby podróżujące autem były w wieku szkolnym.