Ciągnik zgasł na przejeździe kolejowym. W przyczepę uderzył pociąg

Na przejeździe kolejowo-drogowym na trasie Świebodzin – Szczaniec (woj. lubuskie) doszło w środę przed południem do zderzenia ciągnika rolniczego z przyczepą z pociągiem PKP Intercity relacji Warszawa - Frankfurt nad Odrą. Nikt nie ucierpiał, ale został zakłócony ruch kolejowy.

Auto wjechało pod pociąg, jedna osoba nie żyje. "Kierowca nie zastosował się do znaku stop" Jedna osoba nie... czytaj dalej » Do wypadku doszło około godz. 10:25 w miejscowości Kupienino. Pociąg Intercity z Warszawy do Berlina wjechał w stojącą na przejeździe przyczepę od ciągnika.

- Z relacji kierowcy tego ciągnika wynika, że wjechał na przejazd, gdy rogatki były otwarte i zgasł mu silnik. Próbował go uruchomić, ale za długo to trwało. Maszynista z odległości około 400-500 metrów zauważył stojący ciągnik, włączył nagłe hamowanie pociągu, ale niestety nie zdążył wyhamować - wyjaśnia Artur Wołoszyn ze Straży Ochrony Kolei.

Pociąg uderzył w przyczepę, która rozpadła się na kawałki.

Naprawiają szkody

Bus zderzył się z pociągiem. Ranny kierowca Na niestrzeżonym... czytaj dalej » Linia kolejowa była zamknięta do godz. 13:20. Na trasie Świebodzin – Zbąszynek Przewozy Regionalne wprowadziły czasowo zastępczą komunikację autobusową. Natomiast pasażerowie z pociągu do Frankfurtu zostali przesadzeni do pociągu relacji Gdynia – Berlin i około godziny 13 pojechali w dalszą drogę.

- Służby kolejowe dokonują tam napraw. Zostały uszkodzone słup trakcyjny, samoczynna sygnalizacja przejazdowa i obniżona została też sieć trakcyjna - wymienia Wołoszyn.

Informacje o zmianach są na bieżąco podawane na stacjach, przystankach i na stronie internetowej www.portalpasazera.pl oraz przez drużyny konduktorskie.

Szczegóły zdarzenia na przejeździe kolejowym ustala specjalna komisja, zajmuje się tym także policja pod nadzorem prokuratora. Jak podaje Łukasz Szymański z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, kierowca ciągnika był trzeźwy.