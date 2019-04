Radiowóz utknął na przejeździe kolejowym, z rogatką na dachu. Policja: jest nam wstyd

Nie jechali na interwencję, ale najwyraźniej bardzo im się spieszyło. Policjanci z Chodzieży zignorowali czerwone światło przed przejazdem kolejowym i utknęli z rogatką na dachu.

Auto między rogatkami kontra rozpędzona lokomotywa. Co może zrobić maszynista? Na przejeździe... czytaj dalej » Czerwone światło przed przejazdem kolejowym to nie ostrzeżenie. To zakaz wjazdu i przejazdu przez torowisko. Mimo to wciąż nie brakuje kierowców, którzy nie chcą czekać.

Tym razem niecierpliwi okazali się policjanci na przejeździe kolejowym w Chodzieży (woj. wielkopolskie).

I to kilka dni po tragicznym wypadku w Puszczykowie, gdzie zginęły dwie osoby z załogi karetki. Kilka dni po apelach o rozwagę i wzmożoną czujność na przejeździe kolejowym.

Zdjęcie radiowozu, który utknął na rogatkach otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Mieli czerwone światło, ale wjechali na tory"

Sytuację na przejeździe przy ul. Kościuszki w Chodzieży widziała m.in. pani Monika, autorka zdjęcia.

- To było w niedzielę około godziny 13.30. Jechałam za tym radiowozem ulicą Fabryczną. Potem skręcił w lewo na przejazd. Było już czerwone światło, ale wjechał na tory. Kiedy rogatki zaczęły się opuszczać, policjant zaczął manewr cofania. Rogatki zatrzymały się na dachu auta - opowiada pani Monika.

Źródło: Kontakt24 / Monika Radiowóz utknął między rogatkami

Z relacji mieszkanki Chodzieży wynika, że z auta wysiedli policjant oraz policjantka. Funkcjonariuszka poszła do dróżnika. - Wyszedł z nią na zewnątrz i tylko machnął rękami. Nie wiem co mówił, ale wyglądało to jakby pokazywał, żeby już tak poczekali aż pociąg przejedzie. Mieli wystarczająco dużo miejsca. Kiedy pociąg przejechał, rogatki się podniosły, a radiowóz odjechał - mówi pani Monika.

"Jest nam wstyd"

Rogatki opadają, oni jadą dalej. "Przecierałem oczy ze zdumienia" Pulsujące... czytaj dalej » O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy policję z Chodzieży. Rzeczniczka tamtejszej komendy potwierdziła, że doszło do takiej sytuacji. Potwierdziła też, że patrol nie spieszył się na jakąś pilną interwencję.

- Jest nam przykro i jest nam wstyd, że doszło do takiej sytuacji. Policjant stoi na straży prawa, a tutaj sam popełnił wykroczenie. Nic nie tłumaczy takiego postępowania, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń i tragicznych wydarzeń na przejazdach kolejowych. Funkcjonariusz, który kierował radiowozem został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł i sześcioma punktami karnymi - poinformowała mł. asp. Karolina Smardz-Dymek, rzecznik chodzieskiej policji.

