Lis zamieszkał na osiedlu. "Krąży sobie tutaj codziennie i nie boi się ludzi"





Foto: Magdalena Woźniak | Video: TVN 24 Poznań Lis na terenie ogródków działkowych

W okolicach jeziora Kierskiego w Poznaniu od pewnego czasu spaceruje sobie lis. Rudy przybysz maszeruje między domkami na terenie ogródków działkowych. - Nie boi się ludzi - mówi Małgorzata Woźniak, miejska radna.

Chodzi lisek koło drogi, cichuteńko stawia nogi. Nic nikomu nie powiada, do sąsiada się zakrada - ten popularny wierszyk spokojnie mogą powtarzać dzieci z poznańskiego Kiekrza. Rudy zwierzak ostatnio chętnie zagląda w te rejony.

"Dziś zawitał do mnie do domu"

Zdjęcia lisa przy jednym z domków letniskowych przy Żeglarskim Ludowym Klubie Sportowym na poznańskim Kiekrzu zamieściła radna Platformy Obywatelskiej Małgorzata Woźniak. Na jednym przycupnął sobie przy schodach. Na drugim stoi przy schodach i patrzy w dół.

"Na naszym osiedlu można spotkać liska! Lisek nie boi się człowieka, dlatego uważajcie na najmłodsze dzieci oraz zwierzęta. Dziś zawitał do mnie do domu" - napisała w niedzielę.

- Mamy tam domek letniskowy i po prostu do nas zagląda - mówi Małgorzata Woźniak.

"Krąży sobie po okolicy"

Jak podkreśla, nie jest to pierwsza jego wizyta w tej okolicy. Potwierdzają to inni internauci. Jedna z kobiet widziała do przy furtce swojego domu, inna przekazuje, że rudego gościa widziała kilka dni wcześniej.

- Ten lisek krąży sobie po okolicy. Niedaleko jest park, pewnie gdzieś tam śpi. Widziałam go już z trzy miesiące temu. Chodzi sobie po tarasie, podchodzi pod drzwi - wyjaśnia radna.