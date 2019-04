"Kobiety świadczyły usługi seksualne w całej Europie". Grupą miała kierować "Judith"

"Kama" miała kierować grupą sutenerów, 13 osób zatrzymanych Centralne Biuro... czytaj dalej » O zatrzymaniu pięciu osób związanych z grupą Judyty D. "Judith" poinformowała w poniedziałek rzecznik CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.



- Na początku minionego tygodnia przeprowadziliśmy skoordynowane działania w Warszawie, Radomiu, Nowym Sączu, a także na terenie województwa śląskiego. W ramach akcji funkcjonariusze zatrzymali cztery kobiety i jednego mężczyznę. Jedna z podejrzanych została zatrzymana na warszawskim lotnisku, gdy wracała do kraju z jednego z państw w Europie Zachodniej – podała rzecznik CBŚP.

Usługi seksualne w całej Europie

"Członkowie grupy dopuścili się przestępstw polegających na nakłanianiu kobiet do uprawienia prostytucji, ułatwianiu kobietom uprawiania prostytucji, a następnie na czerpaniu korzyści majątkowych ze świadczonych przez kobiety usług seksualnych" – przekazał dział prasowy PK.



Jurkiewicz podała, że Judyta D. miała zajmować się pozyskiwaniem klientów i ustalać stawki za usługi seksualne. Jej prawa ręka Grażyna N. pełniła funkcję księgowej, zajmowała się rozliczeniami z klientami i wypłatami pieniędzy dla prostytutek.



"Judith" w areszcie

Judyta D. usłyszała zarzut kierowania gangiem sutenerów i zarzut udzielania narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia. Pozostałe cztery osoby mają odpowiedzieć za czerpanie korzyści z nierządu, w tym trzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.



Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd, a pozostałe trzy prokurator objął poręczeniem majątkowym i dozorem policji. Jedna osoba ma także zakaz opuszczania kraju i zbliżania się do określonych osób.



Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.