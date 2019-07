Porządkował ogródek, znalazł bullę papieską z XIII wieku

Porządkował swój ogródek i znalazł coś, co wydawało mu się cenne. Nie mylił się - gdy na miejsce wezwał konserwatora zabytków, ten stwierdził, że to bulla papieża Mikołaja III. Przedmiot ma ponad 700 lat.

Bullę znaleziono na początku lipca, jednak dopiero w tym tygodniu o przypadkowym odkryciu poinformował Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", odnalazł ją przypadkiem mieszkaniec jednej z lubuskich miejscowości, który plewił w ogródku. Natychmiast powiadomił konserwatora zabytków.

- Już wstępna analiza pozwoliła na rozpoznanie obiektu jako bulli papieża Mikołaja III - podaje Błażej Skaziński, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprawował on władzę w Państwie Watykańskim w latach 1277-1280. Przed wyborem na konklawe był m.in. generalnym inkwizytorem, opiekunem franciszkanów i dominikanów oraz archiprezbiterem Bazyliki św. Piotra. Podczas swojego pontyfikatu doprowadził on m.in. do ustalenia granic Państwa Kościelnego, zreformował procedury kancelarii papieskiej, a także rozstrzygnął spór ubóstwa franciszkańskiego, a ponadto założył Ogrody Watykańskie, ufundował kaplicę na Lateranie (Sancta Sanctorum), a także odrestaurował Bazylikę św. Piotra.

Mężczyźni ze zwróconymi do siebie głowami

Bullę wykonano z ołowiu o średnicy 3,5 cm. Na jej rewersie znajduje się przedstawienie dwóch medalionów ze zwróconymi ku sobie głowami mężczyzn oraz napis: SPASP. Na awersie umieszczono napis: NICO:/ LAUS: / PP: III: (nad literami PP umieszczono znak kontrakcji).

- Bulla poza zarysowaniami znajduje się w dobrym stanie. Trudnym do rozstrzygnięcia pozostaje wskazanie konkretnego dokumentu, do którego przytwierdzona była bulla, a także okoliczności w jakich została zagubiona - informuje Skaziński.

Druga w tym roku

To już drugie w tym roku tego typu znalezisko na terenie województwa lubuskiego, a trzecie w ostatnich latach.

- Jedna bulla należała do Bonifacego IX (1389-1404), a druga do Urbana V (1362-1370). Znaleziska tego typu, choć wydają się z pozoru unikalne, zdarzają się dość często. W ostatnich dziesięcioleciach na ziemiach polskich odnotowano około 20 tego rodzaju artefaktów. Większość z nich znaleziono przypadkowo lub wyeksplorowano podczas badań archeologicznych w dużych ośrodkach władzy kościelnej, takich jak np. Kraków, Poznań i Wrocław, a także w niewielkich miejscowościach o wczesnej metryce - kończy Skaziński.

Bulla to okrągła, metalowa pieczęć, dołączona do ważnych dokumentów, potem sam dokument opatrzony taką pieczęcią.