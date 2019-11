Wiózł tygrysy z Włoch do Rosji. Sąd uchylił areszt dla organizatora transportu

Foto: tvn24 Video: Paula Przetakowska / Fakty po południu

Wzajemne oskarżenia w sprawie transportu tygrysów

Kto zawinił? Kto skazał tygrysy na gehennę podróży przez całą Europę? Włoscy kierowcy pokazują film z transportu i sugerują, że winni mogą być Polacy. Polski graniczny lekarz weterynarii odpowiada: pożar zaczął się we Włoszech, a gasiliśmy go u nas. 7 tygrysów, które miały trafić do Rosji, jest w zoo w Poznaniu, a dwa w Człuchowie. Jeden nie przeżył.

»