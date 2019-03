Sędzia Przymusiński rezygnuje z kierowania wydziałem w sądzie. To protest





- Rezygnuję ze stanowiska przewodniczącego dziewiątego wydziału w sądzie w Poznaniu - deklaruje Bartłomiej Przymusiński. To protest sędziego przeciwko planom ministerstwa sprawiedliwości które, jak mówi sędzia, chce zlikwidować jego wydział. Przymusiński twierdzi, że decyzja ministerstwa jest nieracjonalna i wprowadzi chaos.

Sędzia Bartłomiej Przymusiński wielokrotnie zabierał głos na demonstracjach w obronie wolnych sądów.

Jest rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Iustitia i przewodniczącym jednego z trzech wydziałów gospodarczych w poznańskim sądzie.

Z tego drugiego stanowiska właśnie zrezygnował. To protest przeciwko planom ministerstwa sprawiedliwości, które, jak przekazuje sędzia, zamierza zlikwidować IX Wydział Gospodarczy. Ten, którym kieruje Przymusiński.

- To była krótka informacja przekazana [w grudniu - red.] przez ministerstwo sprawiedliwości, że minister zdecydował się najpierw zlikwidować jeden wydział. Kilkanaście dni temu przyszedł projekt zarządzenia ministra sprawiedliwości, że z dniem 1 kwietnia znosi właśnie IX Wydział Gospodarczy - mówi TVN24 Bartłomiej Przymusiński.

Sędzie nie kryje, że to dla niego dość zaskakująca decyzja.

- To akurat ten wydział, który jest największy i ma najlepsze wyniki. Mieliśmy też najmniej skarg na przewlekłość. Jestem dumny ze swojego wydziału i tego jak pracował. To zasługa pracowników, którzy naprawdę dużo dali od siebie - dodaje.

Konkretów brak

Na razie ministerstwo tylko zapowiedziało likwidację. Jak tłumaczy Przymusiński, żeby decyzja oficjalnie weszła w życie, zarządzenie musi zostać podpisane przez ministra i opublikowane w dzienniku urzędowym ministerstwa sprawiedliwości. - Na razie nic nie zostało opublikowane - twierdzi sędzia.

Jeśli do 1 kwietnia to się nie zmieni, to znaczy, że w poznańskim sądzie wciąż będą trzy wydziały gospodarcze. - Nie wiadomo czy brak publikacji to po prostu odwleczenie tego w czasie czy może rezygnacja z tego pomysłu – zastanawia się Przymusiński.

Nie brakuje głosów, że plany ministerstwa to personalna decyzja wymierzona w Przymusińskiego. Ministerstwo tłumaczy, że w innych sądach też likwiduje niektóre wydziały, a "reorganizacja sądownictwa to racjonalne wykorzystanie kadr i stanowisk".

- To niejedyny wydział, który likwidujemy. W ten sposób ograniczamy także liczbę stanowisk funkcyjnych w sądach - mówił na początku marca Rzeczpospolitej Łukasz Plebanek, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za sądownictwo.

- W trzech wydziałach gospodarczych jest łącznie 23 sędziów. Ostatnio ministerstwo zapowiedziało, że w sądach, gdzie jest nawet mniej niż 10 sędziów zamierza powołać wiceprezesów. Jak widać to są dwa rozbieżne kierunki działania - mówi sędzia Przymusiński.

IX Wydział Gospodarczy powstał dwa lata temu.

