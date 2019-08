"Następny jeszcze chce się zmieścić". Nagrał jak kierowcy omijają rogatki

Kierowcy w Baranowie (woj. wielkopolskie) dosłownie prosili się o nieszczęście. Zamiast poczekać aż podniosą się rogatki na przejeździe kolejowym postanowili je ominąć. Najpierw przejechał "sznur" aut, chwilę później dwa pociągi.

Nawałnica nad Wielkopolską. Relacje Reporterów 24 We wtorek nad... czytaj dalej » O wtorkowym incydencie na przejeździe kolejowym w Baranowie koło Kępna poinformował Reporter24.

Pan Patryk nagrał tę niebezpieczną sytuację i ku przestrodze przesłał wideo na skrzynkę Kontakt24.

- Wracałem z pracy i zrobił się mały korek. Zobaczyłem, że przejazd jest zamknięty i światła dają sygnał, że zaraz przejedzie pociąg. Byłem w szoku, kiedy zobaczyłem, jak kierowcy nagle zaczynają przejeżdżać między rogatkami. To było bardzo nieodpowiedzialne. Zwłaszcza że po chwili przejechały dwa pociągi - relacjonuje pan Patryk.

Czytelnik zauważa też, że warunki na drodze były trudne. Była burza, padał deszcz. Wszystko to ograniczało widoczność.

- Na szczęście nic się nie stało, ale niektórych kierowców od tragedii dzieliło kilka sekund. To było bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, które powinno skutkować zabraniem prawa jazdy - mówi pan Patryk.

"Pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać"

Przedstawiciele PKP przypominają, że na przejazdach kolejowych należy zachować szczególną ostrożność. Pośpiech czy błąd może słono kosztować.

- Czerwone migające światło jednoznacznie wskazuje nam zakaz wjazdu na przejazd kolejowo-drogowy. Podobnie jest, gdy mamy zamknięte rogatki lub półrogatki. To bardzo ważne oznaczenia i one są stosowane po to, by właśnie zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom dróg. Dlatego kiedy jest czerwone światło, zamknięte rogatki, to pod żadnym pozorem nie należy wjeżdżać na przejazd - mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.

Oglądaj Wideo: Patryk/Kontakt24 PKP o zasadach obowiązujących na przejeździe kolejowym

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.