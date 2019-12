Afrykański Pomór Świń w Zielonej Górze. Zakazano wchodzenia do lasów

Foto: TVN 24 Poznań Video: tvn24

Przez ASF stracili całe hodowle. Mają pretensje do państwa

22.01 | Niektórzy rolnicy przez ASF stracili całą hodowlę świń. Wystarczy, że jedna z nich jest zakażona, a wybić trzeba całe stado, a nawet sąsiednie. Dla weterynarzy to oczywiste, że tylko tak można walczyć z wirusem trudnym do pokonania. Dla gospodarzy jest to trudne do zaakceptowania. Zamiast nagród woleliby otrzymywać odszkodowania.

