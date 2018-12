71-latek zginął po zderzeniu z karetką. Jej kierowca usłyszał zarzuty

W Ostrowie Wielkopolskim karetka jechała do pilnego zgłoszenia. Na skrzyżowaniu jej kierowca chciał jechać prosto. I wyprzedzał auto, które próbowało skręcić w lewo. Doszło do zderzenia, w którym zginął 71-letni mężczyzna. Teraz kierowca karetki usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Bo miał jechać bez włączonych sygnałów dźwiękowych.

Do tragicznego wypadku doszło 2 grudnia na skrzyżowaniu ulic Staroprzygodzkiej i Dekarskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Karetka jadąca do pacjenta, na podwójnej ciągłej linii i na skrzyżowaniu, zaczęła wyprzedzać opla. Kierowca osobówki chciał skręcić w lewo. Doszło do zderzenia obu pojazdów. 71-latek, który siedział za kierownicą opla zmarł w szpitalu.

Wypadek nagrała kamera

Wypadek zarejestrowała kamera monitoringu. Na filmie widzimy, jak karetka uderza w lewy bok auta, po czym wpada na pas rozdzielający jezdnię i przodem uderza w drzewa. Siła uderzenia była tak duża, że pierwsze z nich złamało się. Karetka zatrzymuje się dopiero na drugim. Samochód, w który uderzyła, zatrzymał się kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem.

Początkowo wydawało się, że 71-latek nie zauważył pędzącego na sygnałach pojazdu uprzywilejowanego i doszło do zderzenia obu pojazdów.

Ale co innego mówili świadkowie wypadku - ich zdaniem kierowca karetki miał włączone jedynie sygnały świetlne, a nie miał dźwiękowych. Tym samym kierowca opla mógł się nie spodziewać, że za nim jedzie karetka.

Są zarzuty

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim. Ta chciała przesłuchać kierowcę karetki. 42-latek odmówił jednak składania wyjaśnień. W czwartek prokurator ogłosił mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego.

- Kierując pojazdem umyślnie naruszył przepisy ruchu drogowego i nieumyślnie spowodował wypadek, w którym zginął 71-latek - wyjaśnia Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Jak dodaje, podstawą przedstawienia zarzutów były przesłuchania świadków, zapis monitoringu i - przede wszystkim - zapis rejestratora jazdy karetki, który potwierdził zeznania świadków.

- Prokurator ustalił, że w chwili zdarzenia sygnały dźwiękowe nie były włączone - podaje Meler.

42-letniemu kierowcy karetki grozi teraz nawet 8 lat więzienia.