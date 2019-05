By zdobyć kobiety i ich pieniądze bywał biznesmenem, kardiologiem lub policjantem. "Tulipan" trafił za kraty

Był biznesmenem, kardiologiem, policjantem i agentem ABW. 39-latek z Rawicza niczym kameleon wcielał się w kolejne role. Wszystko po to, by rozkochać w sobie wybrane kobiety, a potem je wykorzystać i porzucić. Głowę i oszczędności straciły dla niego co najmniej cztery kobiety. Zdaniem policji ofiar może być więcej.

W oszustwach miał już spore doświadczenie. Spróbował swoich sił w roli "Tulipana" i nawet całkiem dobrze mu szło. Przynajmniej do środy, bo wtedy jedna z poszkodowanych kobiet zgłosiła się na komendę.

Tak 39-latek z Rawicza wpadł w ręce policji.

- Kobieta przyznała, że na jednym z portali randkowych poznała 39-latka, z którym nawiązała bliższe relacje. Mężczyzna opowiadając różne historie wyłudził od kobiety około 5 tys. zł. Kiedy 46-latka zaczęła się upominać o swoje pieniądze, mężczyzna zaczął jej grozić - mówi Beata Jarczewska, rzecznik policji w Rawiczu.



Jak ustalili śledczy, 46-latka nie była jedyną ofiarą oszusta uwodziciela. W gronie oszukanych kobiet jest m.in. 32-latka spod Wrocławia, którą oszust naciągnął na niemal 50 tys. zł, 44-letnia mieszkanka powiatu rawickiego, która przekazała mężczyźnie 1,5 tys. zł oraz 39-letnia mieszkanka powiatu głogowskiego, która miała stracić przez niego 39 tys. zł.

Zdaniem policji ofiar może być jeszcze więcej. - Sprawa jest rozwojowa. Sprawdzamy kolejne sygnały w tej sprawie - dodaje Jarczewska.

Źródło: KPP Rawicz Mieszkaniec Rawicza wyszukiwał kobiety na internetowym portalu randkowym

Zagadywał na portalach randkowych

Jak "Tulipan" typował kolejne ofiary? Plan miał prosty. 39-latek korzystał z portali randkowych i to tam znajdował potencjalne partnerki. Przedstawiał się jako biznesmen, manager, lekarz kardiolog, policjant służb specjalnych czy agent ABW. Kolejne role wybierał skrupulatnie. Zazwyczaj były to tzw. zawody zaufania publicznego.

Miał tysiące kobiet, dzieci nie zliczy. "Tulipan": moje życie było ostrzejsze niż serial Był jak heroina.... czytaj dalej » - Jak kameleon wcielał się w każdą z wymyślonych postaci. Kłamliwe historie przedstawiał poznawanym kobietom w zależności od zaistniałej sytuacji, one pod wpływem jego uroku traciły pieniądze. Niektóre z pokrzywdzonych nie bały się określić, że będąc w nim związku, były jakby pod wpływem pewnego rodzaju hipnozy. Były pod wrażeniem jego osobowości - poinformowała Beata Jarczewska.

39-latek był już znany policji. Mężczyzna był już

wielokrotnie karany m.in. za oszustwa. Dwa razy odbywał kary pozbawienia wolności.

W marcu minionego roku wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał karę 2,5 roku więzienia.

W obecnie prowadzonej sprawie mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia 11 oszustw, jak również bezprawnego wpływu na świadka.



- Ustalono między innymi, że podając się za policjanta wyłudził 800 zł od 70-latka. Mężczyzna dopuszczał się czynów przestępczych w tak zwanej recydywie, dlatego grozi mu do 12 lat więzienia - dodała Jarczewska.

Teraz "Tulipan" będzie mógł się sprawdzić w dobrze znanej już sobie roli osadzonego. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rawiczu 39-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Źródło: KPP Rawicz Podawał się za biznesmena, kardiologa, policjanta lub agenta ABW

